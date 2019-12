Här är BoIS nye mittfältare

Passi Prudence var nära att skriva på för Eskilsminne – men valde seriekonkurrenten Landskrona BoIS.

– Det känns som att jag kan lära mig mycket där, säger han.

Under onsdagen kunde HD berätta att Landskrona BoIS var nära att ersätta Granit Stagova med Passi Prudence, som under hösten var utlånad från Falkenberg i allsvenskan till Eskilsminne i division 1.

Nu är det klart. Den nästan två meter långe mittfältaren har signerat ett tvåårskontrakt med BoIS.

– Det är ett lag som vill ta sig upp till superettan och som spelar den fotbollen jag gillar, säger han.

– Eskilsminne har också varit ett alternativ, det var där jag fick tillbaka all glädje för fotbollen, men fotbollsmässigt är Landskrona bättre för mig. Det känns som att jag kan lära mig mycket där.

Framfarten i Högaborgs division 2-lag tog honom till Falkenberg inför säsongen 2017. Där gjorde Passi Prudence bara åtta tävlingsmatcher med A-laget på två och ett halvt år innan han blev utlånad till Eskilsminne i somras. Där var han ordinarie och när Falkenberg valde att inte förlänga kontraktet försökte Eskilsminne nå en permanent lösning.

I stället ringde 20-åringen i dagarna till sportchefen Karl-Johan Olsson och tränaren Mattias Lindström och berättade att han valt en seriekonkurrent.

– Det var faktiskt tufft. Det var nära att bli klart, jag hade bra snack med Lindström och "Kalle". Jag hade velat ge tillbaka för det halvåret jag fick, men så är det. Man måste tänka på fotbollen också, säger han.

Vad säger du till BoIS-supportrarna som undrar vad du är för spelartyp?

– Jag är en hårt arbetande spelare både framåt och bakåt. Jag är kreativ och kommer kämpa för laget. Men jag vill inte snacka för mycket, de får bedöma mig när jag är på planen.

BoIS-tränaren Billy Magnusson är nöjd med att ha Granit Stagovas ersättare på plats.

– Passi är en spelare jag har följt ett tag, vi pratade om honom redan 2016 och under hösten fick vi följa honom nära i Eskilsminne. Han kommer från Billesholm och har varit i Högaborg, han passar in i vårt tänk och kan användas på alla positioner på mittfältet. Under hösten blev han bättre och bättre, säger Billy Magnusson.