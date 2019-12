Ida Liljeqvist: ”En superduperdag”

Ängelholms Simsällskaps Ida Liljeqvist tog sig till semifinal i 50 meter fjäril under torsdagsmorgonens försök på EM i Glasgow. Hon gjorde det genom att kapa sitt personliga rekord från 26.15 ner till 26.05. Det innebar 13:e bästa tid i försöken. Även Ryggsims-specialisten Hanna Rosvall simmade på en tid som skulle ha inneburit semifinal om inte en annan svenska varit snabbare. Sara Junevik tog sig nämligen in som 15:e och eftersom endast två simmare per nation tillåts gå vidare blev det ingen andra semifinal för Hanna Rosvall.