16-åriga Agnes Collijn är Micke Japps nya basist

Från internatet på Flygteknikcenter hörde Agnes Collijn bra musik. Hon knackade på och blev direkt en av bandmedlemmarna. Att medelåldern på de övriga är 40 år högre spelar ingen roll. ”Det är svinkul” säger hon.

Flygplansintresset tog Agnes Collijn från Åstorp till Flygteknikcenter i Ljungbyhed. Där går hon första året av tre och bor på skolans internat.

Sedan hon var liten har hon också älskat musik. Det började med piano men efter att ha testat tv-spelet Guitar hero ville hon byta.

– Min pappa spelade gitarr så det kunde jag ju inte välja. Då blev det bas istället, säger hon.

Så när Agnes Collijn ibland på kvällarna hörde musik från ett av husen på Ljungbyhed park blev hon nyfiken och gick dit och knackade på. Bakom dörren repade pubrockbandet Micke Japp från Ljungbyhed.

– Den dagen hade de ingen basist och så bara blev det så, säger hon.

Micke Japp består i övrigt av fem män i 50-60-årsåldern. De spelar låtar av den engelske pubrockpionjären Mickey Jupp som bandets sångare Mats Zetterberg översatt till svenska.

Ålder spelar ingen roll när det kommer till musik, säger Agnes Collijn.

– Det är svinkul. Vi har varit i Stockholm och i Malmö och spelat. Det blev lite som en turné, säger hon om sina premiärspelningar med bandet för några helger sedan.

När hon själv lyssnar på musik väljer hon helst äldre musik ur rockkategorin.

– Jag är inte ett jättestort fan av dagens musik, men jag älskar The Beatles och The Who.

Passar Micke Japps musikstil dig?

– Ja, det skulle jag säga, det är kul musik att lyssna på och spela.