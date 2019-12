Joakim Thomasson: I väntan på fredagen den 13:e

Keep calm and carry on! Inför det brittiska valet skriver helsingborgaren Joakim Thomasson om flytten till England – och om det kaos som alldeles för många britter tar med ett upphöjt lugn.

Joakim Thomasson arkeolog

Premiärminister Boris Johnson tar en cider. Bild: Dan Kitwood ”Keep calm and carry on”, som betyder Behåll lugnet och fortsätt som vanligt, var ett motto som det nyinrättade Informationsdepartementet tryckte på miljontals affischer 1939. Budskapet var ämnat att mana befolkningen att agera balanserat och återhållsamt under stundande krigsuppoffringar. Det fångar också något väsentligt. Vi känner igen oss; artigheten med glimten i ögat är en del av den brittiska självbilden.