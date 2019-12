Nätbehandling kan minska fibromyalgibesvär

Personer med fibromyalgi fick efter en tioveckorsbehandling kraftig minskning av sina besvär, resultat som stod sig även ett år efter behandlingen, rapporterar Vetenskapsradion.

– Det var oväntat lovande resultat så det känns jättejätteroligt, säger psykologen Maria Hedman-Lagerlöf till radion.

Studien genomfördes vid Karolinska institutet. Under den tio veckor långa behandlingsperioden fick personerna med fibromyalgi hjälp via nätet att under kontrollerade former göra sådant de tidigare hade undvikit på grund av smärta.

– Hjärnan får lära sig att de här symptomen inte är farliga. Du behöver inte uppmärksamma dem lika mycket. Och tanken är att hjärnan ”skruvar ner” intensiteten på symptomen så att de inte upplevs lika starka längre, säger Hedman-Lagerlöf, som lägger fram sin avhandling om behandlingen vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Både före och efter behandlingsperioden fick personerna svara på frågor om sina fibromyalgisymtom och hur de påverkar dem i vardagen. Efter behandlingsperioden hade gruppen fått kraftigt minskade besvär, ett resultat som stod sig ett år efter avslutad behandling. 140 personer deltog i studien.