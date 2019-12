GP-klara Örkelljunga i svängig match mot Sollentuna

Först presenterades ett nyförvärv, sedan bjöds publiken på en riktig ÖVK-rysare.

Elitserien, VOLLEYBOLL

Örkelljunga–Sollentuna 2–3

Den sista omgången innan GP-lagen skulle utses började med att Hylte/Halmstad slog Linköping och därmed var Örkelljunga klart för en plats bland de fyra bästa. Innan matchen mot Sollentuna fick vi dessutom klart för oss att hemmalaget förstärkt med Faeez Alloush, senast spelande tränare i Lund.

– Han har tränat med oss sedan han hoppade av i Lund och även om Linköping kom med ett jättebra anbud valde Faeez att spela för oss, berättar sportchefen Jörgen Larsson. På sikt är det här naturligtvis en spetsvärvning för oss.

I första set, där även det andra nyförvärvet Mattias Wikström hoppade in och servade, fick vi återigen se Örkelljunga överraska och efter en bra start, med tidiga ledningar på 8–5 och 10–6, blev det till slut 25–21, där just Faeez Alloush fick slå in den andra setbollen. Sollentuna var på väg ikapp vid 17–16 till hemmalaget, men då kom ett nytt ryck efter två starka block från Joel Andersson och Melker Gullberg.

I det andra var det omvända roller, Sollentuna dominerade stundtals totalt och speakern Bengt Olsson snackade om "spel mot ett mål". Ett tag skiljde nio poäng och även om ÖVK bet sig närmare blev det aldrig spännande och gästerna vann med 25–18.

Tredje set blev en riktig rysare, där Sollentuna vända ett 5–8-underläge till en klar ledning, men där Örkelljunga kom tillbaka med en stark spurt. Centern Hampus Brink svarade för ett par viktiga poäng och blockade bland annat in setet till 25–22.

Sollentuna tog en tidig ledning i fjärde set, ÖVK vände till 8–6 och 10–7, men vid 11–11 var det helt lika. Sedan tog Sollentuna en viktig tvåpoängsledning, till 14–16, och gästerna hade dessutom 19–22. ÖVK räddade två setbollar, till 24–24, med det blev till slut 24–26 och därmed krävdes ett femte och avgörande set.

I skilje fick Sollentuna en smakstart, med en snabb 0–3-ledning som dessutom blev 1–8, innan Joel Andersson kunde reducera. Då var loppet ändå i stort sett kört, ÖVK snyggade visserligen till siffrorna rejält och var så pass nära som 10–12, men föll till slut med 12–15 och fick därmed nöja sig med en poäng.