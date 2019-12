Är vi lyckligare idag när vi har hela garderoben full av kläder? Den frågan ställs på Helsingborg Live på tisdagskvällen.

Medan Världen ropar ”klimatnödläge” släpper Helsingborgaren ut fem ton växthusgaser om året. Under tisdagskvällen kommer ”Helsingborg Live” att diskutera de stora frågorna i studenternas Helsingborgen vid Furutorpsplatsen.

HD och Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan låter två forskare och en renhållningschef räta ut frågetecknen kring cirkulär ekonomi och återvinning.

Konsumtionsforskare Christian Fuentes, blir man lyckligare av fler kläder?

– Forskning kring lycka och konsumtion visar att till en viss punkt blir man lyckligare. Allt annat är relationellt, det vill säga i förhållande till vad andra har. Att konsumera mer efter en viss mängd ökar inte den totala lyckan.

Är lösningen cirkulär ekonomi – alltså att vi lånar istället för köper?

– Nya kreativa lösningar kan absolut ha något att ge, men det är svårt att få dem storskaliga. Jag är positiv till nya experiment, men man ska kanske inte ha en övertro till det. Cirkulär ekonomi ses som en lösning på allt just nu, men det är svårt för detaljhanden att få låneverksamhet lönsam.

Hur ska Helsingborg Live konkurrera ut nobelfesten, som hålls samtidigt?

– Ha ha ha, genom att prata om en av de mest relevanta frågorna just nu.

Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR, vad gör ni med alla textilier?

– Vi samlar in både helt och trasigt. Allt ska samlas in – även trasiga strumpor. Sedan görs många olika sorteringar. Det som kan säljas blir second hand. Det trasiga blir till exempel stoppning i möbler.

Vem blir lyckligast av att helsingborgarna köper kläder?

– Jättebra fråga. Jag vet inte. Kanske handlarna.

Hur tror du att ni kan konkurrera med Nobelfesten

– Vi får väl ha extra snygga kläder, helt enkelt. Det här handlar ju rätt mycket om samma sak. Festen är väldigt fokuserad på kläder. Några av Nobelgästerna har ju genom året valt att göre an grej av att använda second hand eller återanvända klänningar, som kungahuset. Det är ett bra tillfälle för det.