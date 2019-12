Det var något nästan religiöst över sångerskans återkomst.

Radiolyssnare och arenapublik världen över har trott att Marie Fredrikssons namn faktiskt var Roxette. Inte att hon var en del av en grupp eller ena hälften av en duo. För fans i Sydamerika, inte minst, var det hon som utgjorde den verkliga och oförlikneliga attraktionskraften i Roxette.

Vi i Sverige måste påminna oss om det här, om vi vill se på en av landets allra främsta popexporter med den internationella publikens ögon.

Här i Sverige har Per Gessles andra band, Gyllene Tider, nästan hela tiden varit det största. Vi kan få för oss att Roxette helt enkelt var Gessle på engelska, med hans före detta bakgrundssångerska framknuffad till scenkanten.

Så där har nog ingen i utlandet någonsin uppfattat Marie Fredriksson. Hon var stjärnan, hon var estradören, hon var rösten. Alldeles självklart. Det är ju bara att lyssna på de starkast lysande låtarna, storslagna ballader som ”It must have been love”, ”Listen to your heart” och ”Crash boom bang” — låtar som slagit an en sträng hos en publik som lystrar till en röst som talar om romantisk kärlek och krossade hjärtan utan att darra på rösten.

Gessle skräddarsydde dem för henne, för en röst som kan bära vidlyftiga melodier och stora känslor utan att falla för frestelsen att göra låtarna till melodramer eller vräkiga skrytbyggen. Hon verkar alltid ha varit medveten om sin rösts kvalitéer, men istället för att göra låtarna till uppvisningsnummer har detta gett henne självförtroende att hålla igen och söka nyanserna. Hon sjöng. När det behövdes kunde hon låta vräkig, men hon kunde också låta vemodet föra talan.

När vi i Sverige talar om det sagolika framgångarna för Roxette återberättar vi nästan varje gång historien om en amerikansk utbytesstudent som 1989 förmådde en lokal radiostation spela låten ”The look”, hur den blev en regional hit som spred sig som en löpeld tills den nådde toppen på den amerikanska försäljningslistan. Efter åratal av slit och målmedvetna utlandssatsningar var det närmast genom en slump som dessa båda ambitiösa artister plötsligt fick sig ett världsnamn. Resten är sifferexercis, med listplaceringar och kassaklirr. Nyligen berättades framgångssagan på ungefär det viset i SVT-satsningen ”Det svenska popundret”.

På den europeiska kontinenten, i Ryssland och i Sydamerika — de marknader där Roxette hade sin största publik under 2010-talet — är favoritsagan en helt annan. Den berättar om Marie Fredrikssons triumfartade återkomst på världens scener efter att hon hjälpligt hämtat sig efter den hjärntumör hon drabbades av 2002.

I boken ”Roxette. Den osannolika resan tur och retur” (Norstedts förlag, 2013) berättar författaren Sven Lindström om en spelning med Per Gessle och hans band på en klubb i Amsterdam våren 2009. Det var där som Marie Fredriksson gjorde comeback, då hon oannonserad dök upp på scen under extranumren för att sjunga ”It must have been love”, en av Roxettes största hits. ”Det är som om flera år av uppdämda känslor och förhoppningar får sitt utlopp. Ögon tåras i publiken. Ögon tåras på scen. Det ofattbara händer”.

När Roxette året därpå inledde den första av 2010-talets otaliga turnéer, som tog dem till fem kontinenter, var jag på plats. Det var i Halmstad. Det var en rörande upplevelse, inte trots att Marie Fredriksson var märkt av sin sjukdom utan delvis just därför.

”Vad vi får ta del av är mer en illustration av livets skörhet och popkulturens förgängelse än en berättelse om fläskrockens eviga värden eller en framgångssaga i grälla färger och fullformat. Det får vara så här, för så här är livet”, skrev jag och konstaterade att detta lät mindre som ett bokslut än som en nystart.

Jag hörde fel. För världen runt fanns en publik som tog till sig just denna upplevelse, där skröpligheten får vara en del men där viljekraften och den djupt kända viljan till kommunikation och samhörighet var så viktig. Det fanns något helgonlikt och övernaturligt över denna återkomst. Hon, Roxette, hade återvänt från den andra sidan. Och folket som upplevt detta under älskade henne mer än någonsin.

Roxette gjorde tre studioalbum efter denna comeback. Tyvärr hade Marie Fredriksson svårt att memorera nya låtar, så på scen sjöng hon nästan uteslutande de gamla. Det är synd. Publiken förtjänade att dela åtminstone ”No one makes it on her own” med henne, en av de starkaste sånger som Gessle skrivit åt Roxette. Den skrevs inte med Marie och hennes sjukdom i åtanke, men det är omöjligt att tänka bort sjukdomsförloppet. Detta är en sång om sårbarhet och förtröstan, inte helt olik U2:s ”Sometimes you can't make it on your own” som Bono skrev efter att hans pappa dött. Det är musik som gjord för att öppna tårkanalerna, men som stadigt balanserar på kanten mot det spekulativa.

Marie Fredriksson var mästerlig i den sortens material, men hon kunde faktiskt sjunga nästan allt. Hon hade lärt sig sjunga jazz, om inte förr så när hon gick på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Hon kunde sjunga fet arenarock, med bluesiga fraseringar, utan att det blev generande. Mycket få skandinaviska sångerskor hade den förmågan på 90-talet, det tenderade att bli för mycket. Hon kunde sjunga subtila ballader, där hennes djupa kännedom om Joni Mitchells tidiga repertoar gjorde sig påmind.

Och tidigt i sin skivkarriär kunde hon som duettpartner ställa sig bredvid en bandledare (”Så nära nu” med Lasse Lindbom Band 1982; ”Break another heart” på Gyllene Tiders floppande engelska platta från 1984) och få honom att låta både hetare och coolare än han klarat i eget majestät. Marie Fredriksson kunde få alla i sin omgivning att lyfta sig i kalufsen. Det är en bedrift bara det.