Släckta kanaler för Com Hems kunder

Sedan midnatt har Tele2-ägda Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More. Ett möte mellan Tele2, TV4 och Telia på tisdagskvällen ledde inte till något nytt avtal.

– Vi hade ett första möte med Telia tillsammans med TV4 i går kväll och även om vi upplevde, för första gången egentligen, att det fanns en konstruktiv inställning från deras håll så har det inte hänt något mer sedan dess. Men vi har förstås stora förhoppningar på att de ska vilja inleda förhandlingar med oss, säger Viktor Wallström, kommunikationschef på Tele2, till TT