Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Jag har idag suttit i chatt med Skånetrafiken. Det är en skandal att man byter system från Jojo till app utan att informera oss användare hur vi ska ”rädda” våra saldon. De brister också i att informera om hur omläggningen ska gå till. Min chattkontakt gjorde sitt bästa – men lyckades inte trots att vi chattat i nästan en timme. Jag vill att Skånetrafiken blir medveten om vad de ställt till med. Jag kan tillägga att jag har arbetat med systemomläggningar men trots detta klarar jag inte av Skånetrafikens.

Här är chatten:

13:20:46 Välkommen, vad kan jag hjälpa till med?

13:20:46 Agneta: Hej, har ett belopp sedan tidigare på mitt Jojo-kort. Vad händer med det när Jojo upphör? Tacksam om Ni kan sätta in beloppet på mitt bankkonto.

13:20:48 Hejsan!

13:21:04 Agneta: Men jag har redan skrivit min fråga?

13:21:30 Ja, jag ser den :). Alternativen vi har är att byta reskassan till en värdekod i appen, eller till det nya fysiska kortet.

13:22:23 Agneta: OK, jag skulle föredra att Ni betalar tillbaka beloppet till mitt bankkonto.

13:22:59 Agneta: Har antecknat att jag har ca 350 kr på Jojo.

13:23:11 Det går dessvärre inte att flytta över till betalkortet.

13:23:40 Agneta: Bekräfta hur stort belopp jag har kvar.

13:23:58 Behöver ditt jojo-kortnummer för det

13:24:22 Agneta: xxxxxxxxxx-x

13:24:52 357,6 kronor

13:25:33 Agneta: och nu tänker Ni ”ta hand om” Jojo kundernas pengar?

13:26:03 Såklart inte, dina pengar är dina. Alternativen vi har är att byta reskassan till en värdekod i appen, eller till det nya fysiska kortet. Hit kan du flytta din reskassa

13:26:47 Agneta: Sätt Er in i min situation. Jag är snart 80 år. Förklara skillnaden mellan värdekod i appen o det nya fysiska kortet.

13:27:09 Agneta: När får jag det nya fysiska kortet och ger det Jojo-rabatt?

13:28:27 Skillnaden är endast vart man har detta saldo. Antingen i telefonen eller det fysiska kortet. Kortet går att förbeställa redan idag på hemsidan, alternativt köpa det from. nästa vecka hos våra kundcenter. Rabatterna som finns är studentrabatt, ungdomsrabbat och tillsammansrabatt.

13:29:50 Agneta: Men jag som är ensamstående pensionär - vad kostar det att beställa ett nytt kort? Var i telefonen lägger Ni mina pengar?

13:30:53 Att beställa kortet är fraktfritt, men självaste kortet kostar 30 kronor. Värdekoden skickas till dig så lägger du in den i telefonen om du har en smartphone.

13:31:36 Agneta: Jag tror att Jojo har bedragit mig o alla andra ”brukare” eftersom Ni inte returnerar våra pengar till ett bankkonto.

13:32:17 Agneta: Om jag lägger pengarna i telefonen? måste jag då ladda ner en app o när kan jag i så fall göra det? Vill absolut inte beställa något nytt plastkort för 30 kr.

13:33:00 Ja du behöver en app. Du kan göra det redan idag!

13:33:52 Agneta: Vad heter appen? Hur vet jag att Ni för över mitt saldo till appen. Gör Ni det med automatik så snart jag laddat ner appen?

13:36:27 Appen heter Skånetrafiken. Du behöver göra det via hemsidan eller hos våra kundcenter, för att koden ska skickas till dig. Sedan skriver du in koden under inställningar --> värdekoder i appen

13:36:53 Agneta: Väldigt struligt.

13:37:47 Agneta: Jag ska alltså ladda ner lappen Skånetrafiken via Er hemsida. Sedan skickar Ni en kod till mig? Men när får jag mina pengar?

13:38:30 Nej. Du laddar ner appen i telefonen. Sedan går du till hemsidan för att byta reskassan till värdekoden. Koden skickas direkt då summan är under 500 kronor. Du lägger då in den i appen och summan är då där.

13:39:09 Agneta: Jag tycker Du ska förmedla till ”ledningen” att jag tänker anmäla Skånetrafiken för ”förskingring”. Jag fattar absolut ingenting o hoppas att Du vill hjälpa mig att få tillbaka mina pengar.

13:41:18 Jag kan göra ett undantag och såklart hjälpa dig härifrån istället att byta reskassan till en värdekod. Vi börjar med att du laddar ner appen i din telefon. Har du apple så är det i app store och har du android så är det i play butik.

13:42:05 Agneta: Tack. Jag har en Android o ska ladda ner appen nu. Säger till när det är klart.

13:42:15 Gör så!

13:44:14 Agneta: Nu ligger den i mobilen. Vad gör jag sedan?

13:45:30 Det blir nog bäst om jag hänvisar dig, eftersom du annars behöver uppge dina inloggningsuppgifter. Men du loggar in på skanetrafiken.se och sedan trycker på denna länk: https://dkcmsprod.skanetrafiken.se/mitt-konto/byt-reskassa-till-vardekod/

13:47:39 Agneta: fick svar att kortnummer o cvc inte matchar? Hjääääälp

13:47:58 CVC-koden är den som är på baksidan på höger sida!

13:48:41 Agneta: Mitt kortnummer är på 11 siffror inte 10

13:48:44 Kortnummer är 10 siffror på framsidan, CVC-koden är de på baksidan

13:48:58 Du skriver inte sista siffran, det är en kontrollsiffra

13:50:39 Agneta: OK - har bett att få värdekoden via sms . Vad gör jag med den sedan?

13:51:18 Du skriver in värdekoden under inställningar --> värdekoder

13:51:23 Agneta: Det går inte för jag få meddelandet att resekortet är kopplat till en kontakt i systemet

13:51:31 Är du inloggad?

13:52:20 Agneta: Jag är inloggad och får ingen värdekod för resekortet är ”kopplat till en kontakt i systemet”

13:53:12 Vad använder du för epost?

13:53:15 Agneta: vad händer när jag får en värdekod? Är det ett belopp som jag kan resa för i appen?

13:53:58 Agneta: Jag använder agneta.aicardi @gmail.com men jag bad att få värdekoden på sms

13:54:34 Agneta: Nu har jag ändrat till min e-mail adress

13:54:59 Hm, för kortet är kopplat till din gmail-epost. Vad märkligt

13:55:10 Agneta: Men jag får samma svar - dvs att resekortet är kopplat till en kontakt i systemet o därför får jag ingen värdekod.

13:55:19 Agneta: Hjääääälp

13:55:33 Om du trycker på ”mitt konto” och sedan ”byt reskassa till värdekod” får du upp något då?

13:56:01 Agneta: Inte användarvänligt! Meddela uppåt i organisationen att så här får man inte genomföra ett byte. hälsningar Agneta fd IT chef

13:56:54 Agneta: Jag har fastnad i er felkod. Fruktansvärt!

13:57:42 Jag försöker verkligen att hjälpa dig men lite svårt när jag inte är på plats och ser det. Får du upp alternativ när du trycker på ”mitt konto”

13:59:13 Agneta: Jag måste alltså logga in på Skanesidan igen? Men så här får det inte se ut. Du har försökt hjälpa mig - men ...

13:59:39 Logga in så ska vi ordna det :)

13:59:56 Agneta: Logga in var? på Skånesajten eller på appen?

14:00:06 Hemsidan ”mitt konto”

14:01:08 Agneta: Sajten vill ha ett lösenord. Vad ska jag skriva?

14:01:24 Lösenordet till ditt konto

14:01:47 Agneta: Dvs de första 10 siffrorna? eller mitt kontonummer på Skandiabanken?

14:02:02 Nej ditt konto hos Skånetrafiken

14:02:19 Agneta: Jag har aldrig haft något konto hos Skånetrafiken. Hjäääälp

14:02:42 Agneta: Vilket lösenord ska jag skriva in?

14:03:37 Då får du återställa det. Välj att du vill återställa ditt lösenord under ”glömt lösenord”. Här anger du din epost. När du återställt det så kan du logga in med ditt nya lösenord

14:04:17 Agneta: Det är bättre att jag skriver en insändare och idiotförklarar Skånetrafiken som byter system utan att ta hänsyn till användaren :)

14:07:13 Chatten är avslutad.

Agneta Aicardi Holmström

Båstad

Chatten är delvis förkortad.