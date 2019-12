Test: Klassisk julmust smakar bäst

Musten är ett av julbordets måsten och även på det här området sker det produktutveckling. Ekfatslagring och hybrider med lättöl hör till de senaste årens nymodigheter.

Musten ska vara mörk i färgen och skumma ordentligt när man häller upp den. Bild: Jessica Gow/TT

Även om det är i Tyskland den har sitt ursprung så är julmusten en tämligen svensk företeelse. Redan i oktober smyger den in i läskhyllorna och totalt sätter vi i oss närmare 40 miljoner liter under julhelgerna. Smaken är svår att beskriva för någon som aldrig har smakat julmust, men en bra must ska ha en mild kryddning med inslag av humle och vara söt på ett lite "mörkare" sätt. Färgen ska vara mörk och det ska skumma ordentligt när man häller upp drycken.