Detta är tidningens huvudledare. HDs hållning är oberoende liberal.

Krigets första offer är sanningen. Dessa kloka ord har yttrats om många krig och nu har turen kommit till USA:s insats i Afghanistan – allt annat än lyckad.

The Washington Post som publicerar ett avslöjande . Tidningen har, efter årslånga juridiska turer, fått ut fler än två tusen sidor intervjuer med personer som varit där – generaler, diplomater, hjälparbetare och andra. Det ärsom publicerar ett avslöjande reportage kallat "The Afghanistan Papers – A secret history of the war"Tidningen har, efter årslånga juridiska turer, fått ut fler än två tusen sidor intervjuer med personer som varit där – generaler, diplomater, hjälparbetare och andra.

Det är skrämmande läsning. Om systematiskt tillrättalagda uppgifter, för att inte säga lögner, om ett krig som ska ha orsakat fler än 150 000 döda – merparten afghaner – plus hisnande kostnader. Och med en fråga hängande kvar i luften efter 18 år: Varför?

Från början var syftet med USA:s attack både tydligt och begripligt. Att slå tillbaka mot terrorgruppen al-Qaida och att förhindra att attacker mot USA liknande de som skedde den 11 september 2001 skulle hända igen. Men åren gick och syftet blev suddigare. Plötsligt skulle kriget utnyttjas för att förvandla Afghanistan till en demokrati, stärka kvinnans rättigheter i landet, omforma maktbalansen i regionen …

”Vad försökte vi göra där?”, sade Douglas Lute, en trestjärnig armégeneral som arbetade för Vita huset, i en intervju 2015: ”Vi hade inte den blekaste aning om vad vi tagit på oss.”

Sedan 2001 har fler än 775 000 amerikanska soldater varit i Afghanistan. Av dem har 2 300 dött och över 20 000 skadats. Under de 18 år som gått har både USA-presidenter och höga befälhavare avgett löften om en seger i kriget. ”Det har konstant ljugits för det amerikanska folket”, medger chefen för den federala byrå som utfört intervjuerna. Statistik har förvanskats för att det ska se ut som om USA varit på väg att vinna.

Insatsen ska totalt ha kostat den amerikanska staten nära 1 000 miljarder US-dollar. 133 miljarder dollar ska ha lagts på en uppbyggnad av Afghanistan. Summan är, justerad för inflationen, högre än vad USA lade på Marshallplanen för hela Västeuropa efter andra världskriget, skriver WP.

Ständigt omotiverat tal om framsteg. Obeskrivliga kostnader. Diffusa syften. Bättre planer måste till i framtiden.

Många har ställt sig frågan i protestsången War [– what is it good for?], om Vietnamkriget, ett krig som av många omvärderades när läckta dokument 1971 nådde pressen. Nu ställs, med rätta, motsvarande fråga om USA:s Afghanistaninsats.

"America First" – visar han att han sätter USA:s intressen främst. Men faktum är att såväl Trump som George W Bush och Barack Obama har Donald Trump förknippas med en ny era av amerikansk isolationism. Med sitt slagordvisar han att han sätter USA:s intressen främst. Men faktum är att såväl Trump som George W Bush och Barack Obama har lovat folket samma sak : USA ska inte belastas med ett nationsbygge i Afghanistan.

Trumps administration fredsförhandlar som bäst med talibanerna. Det kan vara klokt att avsluta denna insats och ta hem de sista 13 000 USA-soldaterna från Afghanistan. Därmed inte sagt att Trump skulle ha rätt i all sin isolationistiska iver.

En sanning står sig. Världen behöver USA. Och USA behöver världen.