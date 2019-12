Lundgren återvänder till Rögle – för en vecka

Nio mål har det blivit i höst för Johan Lundgren i Kristianstad. På måndagsförmiddagen meddelade Rögle att 24-åringen lånas in till veckans två SHL-matcher mot Oskarshamn och Växjö.

Han fyller därmed på en sargad forwardsbesättning: Dominik Bokk och Nils Höglander är på JVM-förberedelser och Nick Sörensen och Mattias Sjögren finns på skadelistan.

Johan Lundgren kommer från Helsingborg och fick sin tidiga hockeyfostran i Jonstorp. Han gjorde sedan fyra säsonger i Rögles juniorlag och fick även debutera i A-laget (två matcher).

– Johan är en ambitiös kille som jobbar hårt och tävlar varje dag. Vi är glada att kunna låna in en spelare som gått via vårt eget hockeygymnasium. Johan känner vi till väldigt bra och han har gjort det väldigt bra i Kristianstad i år. Det ska bli spännande att följa Johan på närmre håll hos oss den här veckan. Vi vill också tacka Kristianstad och Mikael Gath att vi får möjligheten att låna in Johan, säger Rögles assisterande sportchef Christoffer Malm till Rögles webbplats.