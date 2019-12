Om fler behöver stöd bör mer pengar avsättas, skriver Camilla Bergvall, Jenny Berg och Josefine Thorén, representanter för den feministiska organisationen FemHbg.

När samhället misslyckas med jämställdhet, jämlikhet och solidaritet arbetar den ideella sektorn för en värld där alla får plats och kan leva sina liv. Eldsjälar organiserar sig och driver kvinnojourer, mötesplatser för hbtq-personer, läxhjälp för dem som behöver extra stöd och sängplatser till dem som inga har. För detta borde vartenda kommun vara tacksam och stolt.

Det är därför chockerande att socialnämnden i Helsingborg minskar det ekonomiska stödet till tio organisationer med sammanlagt över en halv miljon kronor nästa år– trots att företrädare för organisationerna ser att behovet av deras verksamhet ökar.

Politiker i Helsingborg pratar mycket om vikten av kontakt med den ideella sektorn, om överenskommelser och om fina samarbeten. Men vad betyder det när neddragningar som de nyligen beslutade sker?

Samuel Lilja (M) är ordförande i socialnämnden. Hans argument för det minskade stödet är att nämndens budget inte tillåter att alla får ökat stöd och att det är rimligt att de får stå tillbaka för verksamheter riktade mot nya målgrupper.

Det är lågt att ställa utsatta grupper mot varandra. Om fler behöver stöd bör mer pengar avsättas. Dessutom är det alliansen som har slagit fast socialnämndens budget. Det är ganska fegt att skylla på budgeten när den är klubbad av ens eget parti.

Mäns våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, dödar 22 kvinnor om året i Sverige. Förra året sökte 722 kvinnor hjälp av Helsingborgs Kvinnojour. Att dra ner på föreningens bidrag, när de i själva verket behöver mer för att täcka behovet, är att visa vad som i verkligheten prioriteras och värderas. Tydligt är att det inte är helsingborgarnas välmående

De politiker som styr Helsingborg har genom att anta stadens budget gjort sina prioriteringar för 2020. Staden ska under tre år satsa sammanlagt en kvarts miljard kronor på stadsmässan H22 och dra ner på stöd till bland annat Föreningen Frihamnen som driver Hemlösas Hus och Helsingborgs Kvinnojour.

Samuel Lilja säger att Helsingborg stad inte kan hålla alla organisationer under armarna hela tiden, att de måste hitta andra vägar. Men är det inte just det en kommun ska göra? Hålla sina invånare under armarna och göra ett värdigt liv möjligt för dem? Det är i alla fall det Helsingborgs Kvinnojour och Hemlösas Hus gör när de kämpar för helsingborgarna, och i enlighet med kommunens uppdrag att värna sina invånare borde de styrande politikernas budskap vara “vi stöttar er” och inte “ni kostar för mycket, sök pengar någon annanstans”.

Att se till att ideella organisationer som täcker upp när samhället behöver förstärkning får det ekonomiska stöd de behöver för att fortsätta bedriva livsviktig verksamhet, är det minsta stadens politiker kan göra.

FemHbg är inte en av de organisationer som drabbas av det minskade stödet, men vi stöttar självklart våra syskonorganisationer som kämpar för ett varmare och humanare Helsingborg där alla får plats. Vi hoppas att de politiker som styr staden också kommer fram till att det är det enda rimliga att göra om Helsingborg nu ska vara ”den gemensamma staden” som kommunpolitikerna slagit fast.

Camilla Bergvall, Jenny Berg och Josefine Thorén, representanter för FemHbg.