Linusrykten muntrar upp efter ny Luleåförlust

Serieledande Luleå åkte på andra raka förlusten i SHL, 2–3 efter straffar hemma mot Skellefteå. Positivare då att två gamla publikfavoriter, Linus Klasen och Linus Omark, ryktas vara på väg tillbaka till klubben. – Vi har haft kontakt med dem under en tid, säger sportchefen Stefan Nilsson till C More.

Luleå har på många sätt gjort en strålande säsong så här långt. Men efter en lång segersvit har det gått lite grus i maskineriet på sistone. På tisdagskvällen kom andra raka förlusten när Skellefteå vann decenniets sista derby mellan lagen med 3–2. Finländaren Tuomas Kiiskinen ordnade extrapoängen genom att sätta den avgörande straffen.