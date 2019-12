Oscarsnobb till svenska bidraget

Sveriges Oscarsbidrag ”And then we danced” tog sig inte in på den så kallade kortlistan över bidrag som kan knipa nomineringar till den glammiga galan i Hollywood nästa år.

De tio filmerna som fortfarande kan vinna priset i bästa internationella film är “The Painted Bird” (Tjeckien), “Tõde ja õigus” (Estland),“Les misérables” (Frankrike), “Those who remained” (Ungern), “Honeyland” (Nordmakedonien), “Boze Cialo” (Polen), “Dylda” (Ryssland), “Atlantique” (Senegal), ”Parasit” (Sydkorea) och ”Smärta och ära” (Spanien).

Visst svenskintresse finns ändå i det tjeckiska bidraget, som har Stellan Skarsgård i en av huvudrollerna.

Nu är det upp till de över 9 000 medlemmarna i Oscarsakademin att välja vilken film som ska tilldelas priset den 9 februari. För att få rösta måste man ha sett alla tio filmerna.