Efter ett fyllebråk är speleman Carl Ahlstedt den siste i Ängelholms historia att dömas till döden. Det är in i denna spritvärld Jöns Roos baneman Alfred Andersson föds.

Engelholms poliskår 1907. Jöns Roos sittande näst längst till höger. Bild: Jenny Rydqvist

Dans- och marknadsdagar är morddagar. Det är sedan gammalt. Under den tid i svensk historia där det dödliga våldet var värst, från mitten av 1800-talet, sups det kopiöst. Ett exempel: på kvällen den 22 augusti 1852 festas det på en dansbana där hamnen just då anläggs i Ängelholm. Carl Ahlstedt är en före detta korpral som spelar flöjt vid dansnöjen i trakten. När det skymmer utbryter fullt slagsmål. Drängen Jöns Petter Börjesson skriker "Stadsborna ska ha stryk!", men blir istället slagen i huvudet av flöjtist Ahlstedt. Vapnet har han burit under rocken: en tjurmege, det vill säga en blyinfattad tjurpenis skodd med metall. Börjesson hasar blödande iväg och faller till marken. Fylleristerna rycker på axlarna och raglar därifrån.