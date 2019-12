Tegelbruksskolans julkortege genom nordvästra Skåne

Lastbilar och personbilar med glitter och belysning på instrumentbrädorna. En del av Tegelbruksskolans fordon är redo för att visa upp sig och önska god jul.

– Det är första gången jag kör i kortegen. Så får jag köra personbil, säger Ellen Göransson som går i trean på fordonsprogrammet.

I vanliga fall kör hon lastbil men till paraden lottade lärarna fordonen mellan eleverna som är med och kör.

– Ligga sist och köra bil. Jo, men det ska bli roligt, säger hon.

Karavanen är uppställd utanför Tegelbruksskolan innan det är dags för avfärd. Planen är sedan att köra väg 21 mot Åstorp via Norra Vram och Gunnarstorp vidare till Hyllinge och in till Helsingborg. Därefter styrs kosan mot Ängelholm via Väla innan följet kör tillbaka till Klippan.

– Vi vann ju utmärkelsen Årets transportskola och då vill vi ju synas också, säger Mikael Sundberg som är programsamordnare för transportprogrammet.

En gång tidigare har skolan haft julkortege men det var något år sedan, berättar Bengt Melander som är lärare på programmet. Framöver hoppas de kunna satsa ännu mer.

– Det är pengar och tid som gjort att det varit ett uppehåll. Nästa år hoppas vi kunna göra det ännu större, säger Bengt Melander.

Totalt ska turen inte ta så mycket mer än två timmar – om inget oväntat händer.

– Det här är inte den svåraste körningen direkt, säger Bengt Melander.

I Joel Sjöstrands och Filip Petersens lastbilshytt glimmar glittret både på instrumentbrädan och i taket.

– Vi kommer ju synas och höras. Lite kul också att göra sånt här allihopa, säger Joel Sjöstrand.