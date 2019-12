Historiskt när fyra kvinnor intar Akademien

Fakta

Anne Swärd:

Författare som debuterade 2003 med "Polarsommar" för vilken hon blev Augustoprisnominerad. Den följande boken "Kvicksand" tilldelades Mare Kandre-priset. 2010 utkom hennes tredje roman, "Till sista andetaget". Hösten 2015 publicerades hennes tre första romaner i samlingsvolymen "Akta dig för kärleken". 2016 fick hon det första Helga-priset i Hjalmar Söderbergs anda. Hennes fjärde roman, "Vera", gavs ut 2017.

Anne Swärd är översatt till ett tjugotal språk.

Tua Forsström:

Var 1972 till 1992 förlagsredaktör, har därefter varit författare på heltid. Debuterade 1972 med diktsamlingen "En dikt om kärlek och annat" och är mest känd som lyriker. Hon har skrivit tolv diktsamlingar varav den senaste "Anteckningar" kom i fjol.

Hon är sin generations mest prisbelönta finländska poet och har bland annat tagit emot Nordiska rådets litteraturpris, Edith Södergran-priset, Svenska Akademiens Finlandspris, Gerard Bonniers lyrikpris, Svenska Akademiens Bellmanpris, De Nios stora litteraturpris och Werner Aspenström-priset.

Åsa Wikforss:

Professor i teoretisk filosofi. Disputerade vid Columbia University i New York 1996 med avhandlingen "Linguistic freedom: An essay on meaning and rules". Blev 2002 docent vid Stockholms universitet, som den första kvinnan i Sverige i ämnet teoretisk filosofi. 2008 blev hon professor i ämnet.

Hon har också sommarpratat i Sveriges Radio, valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (2018) och forskat på temat "Knowing one's own thoughts", en fördjupning i externalism och självkännedom.

Ellen Mattson:

Debuterade med romanen ”Nattvandring” (1992) och har sedan dess gett ut tio romaner. Senast gav hon ut ”Tornet och fåglarna” (2017).

Är även verksam som kritiker och har dessutom skrivit dramatik för scenen och radioteatern. Har tilldelats många priser för enskilda böcker och för sitt författarskap som helhet. Så sent som i år tilldelades hon Gerard Bonniers pris av Svenska Akademien på 300000 kronor.

En majoritet av hennes romaner utspelar sig i Bohuslän i historisk såväl som modern tid. Hennes böcker är översatta till åtta europeiska språk.