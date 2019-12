Övergiven hundvalp räddades av grannarna

Under flera dagar lämnades en hundvalp utan vatten och mat i en lägenhet i centrala Bjuv. Till slut räddades den av grannarna, som hört hur den gnydde och skällde.

Vid 17-tiden i torsdags kallades polisen till en lägenhet i centrala Bjuv.

Efter flera dagar av gnyende och skällande, särskilt under morgontimmarna, hade grannarna bestämt sig för att ingripa. De hittade en nyckel under dörrmattan och tog sig in i grannlägenheten.

I lägenheten hittade de en utmattad hundvalp, uppskattningsvis tre månader gammal, med intorkad avföring i pälsen. Överallt i den stökiga lägenheten låg det avföring och urin.

Hundvalpen hämtades kort därefter av djurambulansen.

– Den mådde såklart dåligt efter att ha varit instängd utan vatten och mat en längre tid, säger kommissarie Göran Tolf, som är förundersökningsledare.

– Men vi ska nog få den på fötter igen, tack vare att grannarna ingrep i tid, fortsätter han.

Polisen utreder händelsen som djurplågeri.

– En av de första åtgärderna blir att försöka utreda vem som bor i lägenheten, säger Göran Tolf.