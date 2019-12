Tiotusentals vapen inlämnade i Nya Zeeland

Över 56 000 skjutvapen har lämnats in i Nya Zeeland under en vapeninsamling som sattes igång efter moskéattackerna i Christchurch i våras, och som avslutas under fredagen.

De chockerande dåden fick landets parlament att några veckor senare rösta igenom ett förbud för automatkarbiner och halvautomatiska vapen samt ett program för att samla in dem. De som lämnat in sina vapen har fått en ersättning av staten.