Hon flydde till väst redan som tolvåring

Som liten fick Erika Nilsson aldrig några presenter på sin födelsedag utan fick snällt vänta till julafton dagen efter. Firat födelsedagen har hon ändå alltid gjort den 23 december, så även nu när hon fyller 80 år.

Som tolvåring flydde hon från Östtyskland med sin mor och sina sex syskon.

– Min far var skeppare på en trålare och hade tvingats in till nödhamn i Ystad. Väl där flydde besättningen och sökte politisk asyl i Sverige. Eftersom min far hade straffats om han återvänt hem så hoppade även han av och skickade bara ett vykort till oss med texten "Kom efter. Jag kommer aldrig mer hem".

För familjen fanns inget annat att göra än att fly till väst och vägen gick över Västberlin 1952 innan de slutligen hamnade i Västmanland där de återförenades med fadern.

Det var inte så lätt att vara tysk på en liten ort så familjen flyttade via Viken till Landskrona där fadern fick jobb på Köpenhamnsbåtarna.

Efter grundskolan utbildade hon sig till kartritare samtidigt som hon arbetade som hembiträde hos en familj i Stockholm.

– Jag var ju tvungen att försörja mig under skoltiden men flyttade till Helsingborg så snart jag kunde efter min examen och började på Televerket 1962.

Snart mötte hon sin blivande man. De fick barn och Erika slutade på Televerket.

– Jag var hemma och passade barnen.

Barnpassning passade henne så hon började arbeta som kommunal dagmamma, först i Helsingborg och 1977 i Höganäs.

– Då hade vi fått nys om en tomt i Lerberget och byggt vårt hus som jag bodde kvar i tills jag flyttade hit till Viken för sex-sju år sedan, förklarar hon.

Barn har hon alltid gillat men som ung drömde hon om att utbilda sig till psykiater och läste 80 poäng psykologi på högskolan innan det tog stopp på grund av att hon inte hade pengar att fortsätta.

Hennes egna barn har en gång följt med till barndomens Wolgast vid Östersjökusten norr om Berlin och själv åker hon till Tyskland någon gång om året.

– Jag tycker om att komma dit och trivs i Tyskland även om jag aldrig vill flytta tillbaka. Det är ganska lätt för mig eftersom jag talar tyska även om jag ibland glömmer vissa ord och får förklara vad jag menar, konstaterar hon.

Nu firar hon sin 80-årsdag med öppet hus hemma i Viken den 23 december.

Erika Nilsson

Bor: I Viken.

Gör: Pensionär.

Familj: Två döttrar och två barnbarn.

Aktuell: Fyller 80 år den 23 december.