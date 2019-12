Malmö tog tredje raka efter ny Alsenfeltnolla

Tredje raka segern för Malmö. Och andra raka nollan för Oscar Alsenfelt – som fortsätter att vara omutlig mellan stolparna. – Det studsar rätt just nu, säger den skånska målvakten till C More efter 1–0-segern mot HV71.

Blott en insläppt puck på de fyra senaste matcherna och nu två raka målnollor i ryggen.