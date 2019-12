Hemvändarjul på Bio Grand

Juldagsbio har varit ett populärt nöje i Ljungbyhed ända sedan biografen återöppnade med digital filmvisning juldagen 2013.

I år visas två filmer som har Sverigepremiär just på juldagen:

”Frost 2” visas med svenskt tal och är barntillåten i vuxens sällskap, från sju år utan vuxen. Den visas klockan 16.30 på juldagen, annandagen, samt 29/12 och 5 januari. En föreställning visas klockan 19 den 3 januari.

”En del av mitt hjärta” är en svensk romantisk komedi och musikal som släpps på juldagen klockan 19. Visas samma tid även 26 och 29 december, samt 5 och 8 januari.

Under jul och nyår visas även ”Star Wars: The rise of Skywalkder”, samt ”Sune: Best man”. För närmare tider, se biografens hemsida