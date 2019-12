Så blev julklassikern etta efter 25 år

För första gången ligger Mariah Careys ”All I want for christmas is you” från 1994 nu högst på Billboardlistan. Men inte enbart tack vare julmagi. Placeringen kommer efter en flera år lång och målmedveten kampanj.

I år började Mariah Careys jul den 1 november. I ett filmklipp på Twitter låg sångdivan nedbäddad i sängen och väcktes av ett telefonsamtal från jultomten. ”Det är dags!”, utropade hon, följt av ett glädjetjut.