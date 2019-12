”Vad fan får vi för pengarna? Tja, bland annat påkostade kalkoner som 'En jävla cirkus' och 'Eld & lågor', en förtäckt reklamfilm för Gröna Lund. Och en Tomas Ledin-musikal 'En del av mitt hjärta', 10 miljoner i stödpengar, som får premiär på juldagen. Filminstitutet har ett ganska egensinnigt sätt att tolka sitt uppdrag 'att främja värdefull svensk filmproduktion'.” Mattias Oscarsson skriver om den svenska filmen under 10-talet.

”En man som heter Ove”, ”The square”, ”Återträffen” och ”Sameblod”. Bild: SF Film Tri Art Film Nordisk Film

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Hur ska man ringa in svensk film under 2010-talet? Låt oss kalla den genreöverskridande. Delvis en finkulturell hjältesaga: Ruben Östlunds, Roy Anderssons och Malik Bendjellouls internationella priser. Delvis en folkhemsnostalgisk gubbkomedi: de sanslösa besökssiffrorna för ”Hundraåringen” och ”En man som heter Ove”, som båda tog sig in på tio i topp över de mest sedda svenska biofilmerna någonsin. Delvis ett drama: kontroverserna kring filmer som ”Call girl”, ”Play”, ”Flocken”, ”Monica Z” och ”Unga Astrid”. Delvis ett skämt: ”Sean Banan inuti Seanafrika” – en film så usel att publiken borde ha fått betalt.