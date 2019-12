Torekovs warmbadhus förstört vid brand

Räddningstjänsten bekämpade under natten mot julafton en fullt utvecklad brand i Torekovs warmbadhus vid Hamnplanen.

Larmet inkom till SOS Alarm vid 02.20-tiden. Flera räddningsfordon skickades till platsen liksom ambulans och polis. Släckningsinsatsen beräknades pågå en bit in i tisdagsmorgonen.

Enligt polisen har ingen skadad person omhändertagits, men byggnaden gick inte att rädda.

– Räddningstjänsten kommer att låta byggnaden brinna ned under kontrollerade former, säger under natten Jörgen Winlöf, inre polisbefäl i Helsingborg.

Tidigt på tisdagsmorgonen fanns inga misstankar om att branden skulle vara anlagd. Hur händelsen kommer att rubriceras av polisen var då ännu oklart.