Lena Endre om nyår: ”Det är väldigt nervöst”

En ärofylld uppgift omöjlig att tacka nej till. Så beskriver Lena Endre uppdraget att ringa in det nya året på Skansen och i tv-rutorna. Hon har förberett sig grundligt.

I januari flyttar hon till Oslo några veckor för att regissera pjäsen ”Girls and boys” på Det Nye Teater. En månad senare är det premiär på C More och TV4 för den nya tv-serien ”Tunn is”. En actionserie om klimatkris och miljö som utspelas på Grönland, där hon gör rollen som den svenska utrikesministern Elsa. Men först ska hon ringa in det nya året i direktsändning i SVT.