Röglebacken sitter lugnt i kontraktsbåten: ”Spännande se vad som händer”

Speltiden har sedan fjolårssäsongen minskat för Röglebacken Samuel Jonsson, som sitter på utgående kontrakt. 21-åringen ser dock gärna en fortsättning i den grönvita tröjan.

– Det hade varit skitroligt, säger han.

Samuel Jonsson. Bild: LUDVIG THUNMAN

Förra säsongen snittade Samuel Jonsson 17.34 minuters istid per match i de 51 matcher han spelade. I takt med att konkurrensen vässats på backpositionerna har istiden minskat under den pågående säsongen. Efter 28 matcher ligger snittet på 14.30 minuter per match.