Sprakande avslut för Nylander

William Nylander avslutade 2019 med ett fyrverkeri – för första gången har den svenske anfallaren gjort mål i fyra NHL-matcher i rad. På årets sista dag vann hans Toronto med 4–1 över Minnesota.

Under jul- och mellandagarna har William Nylander hittat rätt mot Carolina, New Jersey och New York Rangers. Och på nyårsafton blev det ännu ett mål, nu mot Minnesota. Men stjärnan var ödmjuk efter årets sista fullträff.