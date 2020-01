Ungt HIF–lag i Nyårssaluten

HIF har tagit ut sin trupp till Nyårssaluten. Det är ett ungt lag med en A-lagsspelare i form av Mattias Almeida.

Årets Nyårssaluten går av stapeln mellan 4 och 6 januari. Under torsdagen presenterade HIF sin trupp till turneringen. Den innehåller bland annat A-lagsspelaren Mattias Almeida, samt målvakten Ian Pettersson som blev inbytt och höll nollan mot Sirius under den allsvenska säsongen. Noterbart är även att Joel Sundström, som tillhört Högaborg men varit utlånad till Ängelholm under hösten, finns med i truppen.