Smällare kastades in i ridhus

Kunde ha fått ödesdigra följder.

Någon gång under natten mot torsdagen kastade okända gärningspersoner in smällare in i Landskrona ridklubbs stallar.

På morgonen när personal kom till klubbens lokaler upptäcktes brännmärken och spår av smällare både inomhus och utomhus. Dessbättre hade smällarna slocknat utan att orsaka någon brand.

Några spår efter gärningspersoner har inte hittats. De hade också orsakat en del annan mindre skadegörelse i anslutning till ridhuset.