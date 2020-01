Matchstraff direkt för Nils Höglander

Sverige fick en drömöppning med ett tidigt ledningsmål mot Ryssland i JVM-semin. Lyckan varade dock inte för evigt. Röglespelaren Nils Höglander drog på sig ett matchstraff efter bara fyra minuters spel och i det efterföljande power play-spelet kvitterade Ryssland. Matchen pågår fortfarande.

Röglespelaren drev in med hög fart i mittzonen men fick pucken för långt ifrån sig. Istället for han in med hög fart i ryske spelaren Grigori Denisenko. Höglander valde att skydda sig genom att höja upp sin armbåge som träffade ryssen i huvudet – vilket gjorde domarens beslut enkelt. Solklart matchstraff och få protester från den svenska ledningen.