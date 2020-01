Chalamet kan spela Bob Dylan i ny film

Den amerikanske skådespelaren Timothée Chalamet sägs vara aktuell i rollen som Bob Dylan i en kommande film, en så kallad biopic, om den legendariske rockikonen, skriver Deadline

Filmen, som ännu saknar titel, ska regisseras av biopic-bekante James Mangold, som tidigare bland annat gjort film om Johnny Cash med Joaquin Phoenix (”Walk the line”).

Den kommande filmen sägs fokusera på Dylans unga år, och tiden då han bytte musikstil från amerikansk folkmusik till rock 'n' roll. Bob Dylan kommer själv att vara involverad i filmprojektet, enligt Deadline.

Timothée Chalamet fick sitt stora internationella genombrott i ”Call me by your name” (2017), och är för tillfället aktuell i Greta Gerwigs ”Unga kvinnor”.