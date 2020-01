Ernst Billgren: Elsa övertalade oss

En realityserie om en konstnärsfamilj. Det är konceptet i ”Äkta Billgrens” där SVT hakar på trenden att skildra kändisars interna familjerelationer.

– Vårt enda uppdrag har varit att vara oss själva. Vi är i programmets våld på något sätt, säger Elsa Billgren.

Efter ”Wahlgrens värld”, ”Hyséns” och ”Keeping up with the Kardashians” är det dags för finkulturen att göra entré i realityform. Konstnärerna Helene och Ernst Billgren (skilda sedan ett antal år tillbaka) och dottern, influeraren Elsa, är huvudpersoner i ”Äkta Billgrens” som har premiär i SVT i dagarna.