Så här slår flytten mot Klippan Lady Open

Ett tidigt EM och två OS-kval gör att Klippans stortävling går redan nästa vecka. "Det märks, men vi är ändå nöjda, det blir bra startfält", säger KBK-ledaren Sune Arvidsson.

Klippan Lady Open brukar alltid gå i mitten av februari, men sommarens OS i Tokyo gör att tävlingskalendern kastats om en aning och därför har Klippan tvingats flytta. Årets upplaga av den storinternationella turneringen avgörs redan nästa vecka, 17-19 januari, och det är klart att arrangörernas drabbas av förändringen.

– Vi är trots allt ganska nöjda, det blir ett starkt startfält nu också. Men det kommer inte lika många brottare och inte lika många nationer, så visst märks det, säger Sune Arvidsson, som ingår i tävlingsledningen.

För att få in två OS-kval under våren ska EM gå redan 10-16 februari, i Rom, och det är just då Lady Open brukar arrangeras. Samtidigt har UWW, det internationella förbundet, lagt in en rankingtävling, som kolliderar med de nya tävlingsdagarna i Klippan.

– Det kom som en kalldusch för oss och eftersom jag vill påstå att rankingtävlingen saknar värde är det ett helt korkat beslut, säger Sune Arvidsson. Krockarna gjorde att Japan ett tag var lite tveksamma till att komma hit, men de anmälde sig till slut och det var väldigt viktigt för oss. De kommer med en stor trupp och Japan drar alltid hit andra också.

När den preliminära anmälningstiden gick ut, i mitten av december, hade ändå bara 59 seniorer från 13 nationer aviserat sitt deltagande och det är ungefär hälften så många, jämfört med förra årets Lady Open. Men nu kommer åtminstone ytterligare fem nationer och Sune Arvidsson hoppas fortfarande på ännu fler.

– Vi vet att en fransk tävling för tjejer ställts in och det bör innebära att fler åker till Klippan istället. Så även om vi drabbats av flytten är det absolut ingen katastrof, det kommer att bli bra tävlingar ändå.

Tyvärr står det dock klart att Fredrika Petersson, hemmaklubbens stora hopp de senaste åren, missar Lady Open. Hon skadade foten under VM i höstas, i åttondelsfinalen mot ryskan Ekaterina Poleshchuk, och ett tag såg det riktigt illa ut.

– Vi trodde nästan Fredrika skulle tvingas sluta, men nu är hon trots allt på bättringsvägen. Lady Open går inte, men kanske kan hon vara med i EM, säger Sune Arvidsson.