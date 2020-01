Varken John Skoogs ”Säsong” eller Fredrik Gerttens ”Push” med bland de många nominerade – trots lysande kritik. Kanske för att Skåne ligger för långt bort från Stockholm? undrar Mattias Oscarsson.

John Skoogs ”Säsong”. Bild: Plattform Produktion

And the winner is... Sune! Nej, inget ont om ”Sune – best man”, men är den ljummet mottagna barnfilmen verkligen värd en Guldbagge för bästa film? Och det blir nästan parodiskt när Sune står mot en finkulturell prestigefilm som Roy Anderssons ”Om det oändliga”, prisad för bästa regi på Venedigs filmfestival. Hur ska en vinnarjury väga två så genremässigt olika filmer mot varandra inför Guldbaggegalan den 20 januari? Jag skulle ge mycket för att lyssna på den diskussionen.