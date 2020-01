Femte raka matchen för Roman Will

Kan Rögle ta femte raka segern? En gemensam nämnare för de fyra segrarna har varit att Roman Will stått i mål. Han får fortsätta. För motståndet står Brynäs som gör sin första match efter att ha sparkat tränaren Magnus Sundquist.

Rögle och Brynäs har mött varandra två gånger under säsongen. Det första mötet i Gävle vann Brynäs med 2–1 efter förlängning, och det andra i Ängelholm vann Rögle med 4–2 efter att ha varit överlägset i spelet.

Till det tredje mötet lagen emellan får Rögle tillbaka JVM-spelarna Nils Höglander och Dominik Bokk och de får spela i samma kedja. Kedjan bärs upp av centern Simon Ryfors.

Lite anmärkningsvärt på ett sätt är att Roman Will fortsätter i mål för femte matchen i rad – såtillvida att tränarna tidigare under säsongen oftast alternerat mellan målvakterna efter två matcher. Men defintivt inte anmärkningsvärt sett till att Rögle vunnit alla de fyra matcherna på slutet när Roman Will stått. Han har dessutom bara släppt in tre (!) mål totalt under den tiden.

Däremot saknas fortfarande en hel femma tongivande spelare med backarna Niklas Hansson och Éric Gélinas, centern Mattias Sjögren och forwardarna Nick Sörensen, Adam Edström.

För första gången ställer Brynäs upp till spel utan tränaren Magnus Sundquist. En rad dåliga resultat, fyra raka förluster och då bland annat mot bottenlagen Oskarshamn och Leksand, blev för mycket. Laget leds nu av Ove Molin och Mikael Holmqvist.