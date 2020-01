Leif GW Persson investerar i potatismjölksbolag från Lund

Veg of Lund, som säljer en smoothie baserad på potatis, ska noteras på First North. Bland investerarna som garanterar bolagets nyemission finns Leif GW Persson.

Blott tre år gamla Veg of Lund utvecklar mjölkdrycker som baseras på potatis och rapsolja. Bolagets första produkt är en smoothie som bland annat säljs i ICA-butiker. Nu satsar bolaget på en internationell expansion och siktar därför på att dra in 30 miljoner kronor i en nyemission, parallellt med en notering på First North.