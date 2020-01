Christine Antaya lyssnar på två berömda New York-kritiker och frågar sig hur man botar ledan över tillståndet i konstvärlden.

Jerry Saltz, Roberta Smith och Mathias Ussing Seeberg, curator på Lousiana. Bild: Christine Antaya

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

När två av konstkritikens superstjärnor, Jerry Saltz och Roberta Smith, gästade Louisiana i slutet av året var hörsalen fullsatt och stämningen hänförd. Smith hade auktoriteten man förväntar sig från någon som skrivit för New York Times i tre decennier och Saltz, som körde långtradare innan han blev konstkritiker i 40-årsåldern, var lika upprymd och vanvördig som sin Instagrampersona. Det gifta paret berättade att de ser cirka 25–30 utställningar i veckan och äter billig pizza på språng. Saltz skriver för New York Magazine och på deras webbplats kan man köpa t-tröjor med hans motto: ”Criticism never sleeps”. Konstlivet är för kort för att laga middag.