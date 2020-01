Upptäck Las Palmas skönaste kvarter

Guanarteme i Las Palmas på Gran Canaria har gjort sig ett namn bland lokala öbor. Här öppnas restauranger och barer, den ena bättre än den andra. Att stadsdelen ligger ett stenkast från hav, sandstrand och bad gör det inte sämre.

Bästa delen av stranden med närhet till både bad och glass hittar man mellan Calle Kant och Calle Olof Palme. Bild: ANNA W THORBJÖRNSSON

Vi vaknar i vår hyrda lägenhet ett snäpp in från stranden. Under natten har bruset från havets vågor letat sig in genom fönstret tillsammans med spridda skratt från barerna intill. Ändå känns det inte påträngande eller stökigt, utan mer som att vi flyttat in i ett levande kvarter, där de boende ofta och gärna ses på något av de många kaféerna och barerna. Området Guanarteme ligger intill södra delen av stadsstranden Playa Las Canteras och har fått namn från huvudgatan som skär igenom området, Calle Fernando Guanarteme.