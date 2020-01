McDonald’s utsatt för rån – personal låste in sig

McDonald’s restaurang vid E4:an i Örkelljunga utsattes strax efter midnatt för ett rån. Personal låste in sig och tillkallade polis.

Larmet kom 00.20 natten till måndagen. Personalen hade just stängt restaurangen på Skåneporten när två gärningsmän krossade en ruta och tog sig in. Personalen flydde då in i ett rum och låste om sig.

Rånarna försvann med dagskassan. Polisen var på plats under natten och sökte efter vittnen. Inga misstänkta har gripits.