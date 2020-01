Uppmanar till kommersiellt tänk efter biotapp

”Våga väga in kommersiella aspekter i den kreativa processen”. Den uppmaningen kommer från Per Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägarförbund apropå svensk films rekordlåga besökssiffror på biograferna i fjol. Under 2019 tappade svensk film nästan en tredjedel av biobesöken jämfört med året före, enligt Sveriges Biografägarförbund. I ett pressmeddelande efterlyser Per Fornstam nu ”bra svenska filmer som lockar till biograferna.”