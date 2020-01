Wall of Music för sjunde året i Helsingborg

Gratisfestivalen pågår under tre dagar på Charles Dickens. Den består av allt från hiphop till hårdrock.

Musikfestivalen Wall of Music har under årens lopp haft en rad olika spelplatser i Helsingborg, bland annat The Tivoli, Rebus på Gåsebäck och Rockbåten.

I år testar man på ett helt nytt ställe, Charles Dickens på Södergatan.

– Ett bra ställe, det kommer att bli perfekt, säger arrangören Goran Rabar.

Festivalen är ett samarbete mellan ABF och Amnezia Music management och bjuder på musik under tre dagar. Torsdag 16 januari är fokus på hiphop, fredag 17 januari blir det rock och blues och lördagen den 18 januari är det lite tyngre och tuffare rock.

– Det här är ett tillfälle för okända band att få komma ut och spela live. Och det är gratis inträde alla tre dagarna, säger Goran Rabar.

Programmet ser ut så här:

Torsdag: Slugger samt en rad hiphop-akter.

Fredag: Arcadian Sky (klockan 20). Wicked Wendy (21), Pearl of Horus (22) och Cabeza (23).

Lördag: Danny and Boneheads (18), Lifemother (19), Waaa (20), Taigan (21), Gamdoden (22), Dogday Afternoon (23) och Suomen Pojat (24).