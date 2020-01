Elton John på scen när hans avskedsturné ”Farewell Yellow Brick Road Tour” var i Royal arena i Köpenhamn i maj 2019. Bild: Torben Christensen

En morgon tar jag på mig min Kiss ”End of the road tour”-t-shirt. Det är dan efter att jag har berättat för E att jag ska in till Köpenhamn till sommaren för att se bandet en sista gång.