Topplistorna: Hov1 dominerar listan

Hov1:s mixtape ”Montague” dominerar topplistorna den här veckan. Skivan ligger etta på albumlistan och sex av låtarna finns med på singellistan, däribland ”Mitten av september” som går in som ny etta.

Album:

1. (Ny) Hov1: ”Montague”

2. (1) Yasin: ”Handen under Mona Lisas kjol (pt:1)”

3. (2) Dree Low: ”Flawless”

4. (3) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

5. (4) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

6. (9) Hov1: ”Vindar på Mars”

7. (Ny) Selena Gomez: ”Rare”

8. (5) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

9. (7) 1Cuz: ”1 år”

10. (8) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”

11. (10) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

12. (6) Harry Styles: ”Fine line”

13. (11) Avicii: ”Tim”

14. (19) Roddy Ricch: ”Please excuse me for being antisocial”

15. (12) Einár: ”Första klass”

16. (13) Einár: ”Nummer 1”

17. (15) Ant Wan: ”Kapitel 21”

18. (14) Lars Winnerbäck: ”Eldtuppen”

19. (24) Hov1: ”Gudarna från Västerbron”

20. (16) The Chainsmokers: ”World war joy”

Singlar:

1. (Ny) Hov1: ”Mitten av september”

2. (1) The Weeknd: ”Blinding lights”

3. (2) Yasin & Dree Low: ”XO”

4. (3) Tones and I: ”Dance monkey”

5. (4) Miss Li: ”Lev nu dö sen”.

6. (7) ZE: ”Gflow”

7. (Ny) Hov1: ”Svartsjuk”

8. (Ny) Hov1: ”Våra vackra dar”

9. (8) Lellow & Saliboy: ”Första klivet”

10. (5) Yasin: ” Pt:1”

11. (Ny) Greekazo & Dree Low: ”Ice cream”

12. (Ny) Hov1: ”Kära mamma”

13. (Ny) Hov1: ”Två sekunder på loftet”

14. (31) Roddy Rich: ”The box”

15. (6) Justin Bieber: ”Yummy”

16. (9) Dree Low: ”Pippi”

17. (13) Myra Granberg: ”Tills mitt hjärta går under”

18. (78) Dree Low & Owen: ”Mango lassi”

19. (Ny) Hov1: ”Brev ifrån en storstad”

20. (11) 1Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: ”Försent”

Källa: GLF