Kritikern som tog Hollywood i örat

”'What she said' är som bäst när den berättar om furien som red in i New York från Kalifornien för att skjuta sönder den manliga kritikerklubbens kvävande konsensus. Med en outtömlig arsenal av kulturell bildning och snärtiga repliker som hämtade från det klassiska Hollywoods hårdkokta deckare drog hon brallorna av deras älsklingsfilmer”, skriver Michael Tapper om dokumentären om Pauline Kael.

Amerikanska filmkritikern Pauline Kael (1919–2001), till vänster, var under årtionden den mest uppburna filmkritikern i USA. Bild: Nonstop Entertainment