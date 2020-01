Mörkret, framför allt i grönstråken mellan områdena, var det som togs upp mest på trygghetsvandringen i södra delen av Norrestad på måndagen.

Jessica Åkesson är uppvuxen främst på Koppargården, men bor sedan fyra år på Pilängsrundeln, ett par hundra meter söderut.

– Det är jättestor skillnad mot när jag växte upp. Jag skulle aldrig gå här själv när det är mörkt, säger hon och pekar på grönområdet mellan Silvergården och Pilängen.

Just grönstråken i Norrestad (Karlslund) var ett tydligt återkommande tema på måndagskvällens trygghetsvandring. De boende i områdena Pilängen och Silvergården var inbjudna för att peka på brister i sitt kvarter som leder till otrygghet.

Jessica Åkesson var en av flera som tyckte grönstråken mellan områdena var alldeles för mörka. Fastighetsägarna håller med, och bollar vidare till Landskrona stad:

– Vi vet att det är ett mörkt stråk – vi vill förbättra belysningen där, sa Charlotte Fajersson, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Och så berättade hon om sin dröm: belysningsstolpar en bit in i en park, med spotlights som lyser in under buskagen – en modell hon sett i Huskvarna. Men det är förstås en kostnadsfråga.

Micael Lidén pekade ut ett hörn av sin gård – kolmörkt, en tidig kväll i en snöfri januari.

– Jag är inte speciellt otrygg själv, jag tänker mer på andra som rör sig. De flesta som ska hälsa på oss går in från baksidan istället, säger Micael Lidén.

Där kunde Ulrika Altenborg, Stenas fastighetschef, lova att det är saker på gång för att få deras kvarter på Pilängsrundeln ljusare.

Buskörning med moped var något flera av de rundvandrande återkom till – högt, snabbt och sent.

Jessica Åkesson stannar till vid huset på Pilängsrundeln där källaren och sophuset började brinna nyligen. Apropå det menar hon att det borde vara svårare att ta sig in i gemensamma lokaler.

Flera vittnade också om att det är ett problem att portar spärras upp med fimpar eller stenar.

Trots mer eller mindre upplevelser av stök verkar de flesta vi träffar trivas i området, och med grannarna. Men inte alla:

– Jag vill flytta. Jag har sett jättemycket. Skjutvapen, öppen narkotikahandel. Det har eskalerat de senaste fem åren, säger en kvinna som bott 17 år i området och som vill vara anonym.

Av de 30-talet deltagarna var ungefär hälften boende. Resten kom från områdets två fastighetsägare i området – Stena och Paulssons – samt polisen, räddningstjänsten, Hyresgästföreningen och olika delar av kommunförvaltningen.

– Boende ser på ett annat sätt på sina områden, och har en annan koll. Grundtanken är att få en gemensam områdesbild och ta fram förslag på förbättringar, säger Annika Persson, Landskrona stads trygghetssamordnare.

Önskemålet om en vandring just i de här två kvarteren kom enligt Annika Persson upp i samverkansgruppen för de fyra fastighetsägarna i stadsdelen Norrestad (Karlslund). Det fjärde delområdet – Pilgården, ägt av Svenska hus – anser man sig inte hinna med den här gången.

Det är fjärde gången en trygghetsvandring sker i Norrestad, senast 2018 på Koppargården, vilket enligt Annika Persson bland annat resulterat i att en stor lekplats ska byggas på området.

Enligt Annika Persson är målet en fysisk trygghetsvandring per år i Landskrona. Ifjol blev det dock aldrig någon. Vilket nästa område blir vet hon inte.

– Det kan bli Karlslund, eller något annat område där vi tycker det finns ett behov. Eller om medborgare hör av sig, och tycker det är dags med en vandring.

Dessutom har Landskrona stad precis startat vad man kallar en digital trygghetsvandring, där de som vill markerar otrygga platser på en karta på webben.

– Vi når fler medborgare så. Det är på ett sätt mer effektivt, men man får inte samma dialog som på en fysisk trygghetsvandring, när man går i en grupp och pratar och fikar efteråt, säger Annika Persson.

Det kan handla om allt från belysning och buskage till trafiksituationer. Och även tvärtom — platser som känns trygga att vara på.

Den aktuella digitala trygghetsvandringen började på måndagen, pågår till 16 februari, och nås på adressen landskrona.se/dtv2020

Barnens perspektiv ska också föras in i undersökningen. Detta med hjälp av Cityidrott och Lab, som gör egna vandringar med de barn som deltar i de två verksamheterna.