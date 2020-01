Detta hände när du sov.

Världen

Tre män knivdödade i London

Tre unga män hittades dödade i Seven Kings, Ilford, östra London, under söndagskvällen. Ingen har ännu gripits misstänkt för morden men en massiv jakt pågår just nu i London. Förra årets knivmördades 90 personer i London vilket anses var ett av de blodigaste åren i modern tid.

Världen

Kraftig ökning av mystiskt virus

Kina rapporterar att 139 nya fall av den sarsliknande lungsjukdomen upptäckts i helgen. En tredje person rapporteras också ha avlidit i sjukdomen. Beskedet kommer dagen efter att Kinas hälsodepartement uppgav att utbrottet var under kontroll.

Ekonomi

Avvaktande handel på Asienbörserna

Investerarna andades ut efter förra veckans börsrally, och vilade i stort på köp- och säljknapparna när nya börsveckan inleddes i Asien. Många handlare blickar nyfiket mot några tungviktares rapporter i veckan, bland annat Netflix, IMB och Hyundai.

Sport

Larsson ute ur Australian Open-singeln

Australian Open hann knappt börja innan det roliga tog slut. Åtminstone för Johanna Larsson, som efter 1–6, 0–6 mot Paula Badosa från Spanien har åkt ut ur damernas singelturnering.