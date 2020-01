Skyddsombud anmäler – personal tvingas jobba i misär

Kvinnans bostad är i så dåligt skick att den har stängts av som arbetsplats för hemvården. Ändå måste personal ta sig in om kvinnan kallar via sitt trygghetslarm.

Inte rimligt, anser det lokala skyddsombudet som begär att Arbetsmiljöverket griper in.

Kvinnan har en gång beviljats trygghetslarm, därför måste hemvårdens personalen ta sig in i bostaden trots att den har stängts av. Bild: Moa Dahlin Kvinnans bostad är i så illa skick att den anses vara en sanitär olägenhet för hemvårdens personal. Förra året stängdes därför bostaden av. Hemvården och skyddsombudet var då också överens om att kvinnan inte skulle flytta tillbaka förrän vissa krav var uppfyllda.